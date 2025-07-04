Солдаты, сержанты, офицеры, защитники Мариуполя и не только: кого удалось вернуть из плена

Украина 4 июля вернула из плена еще одну группу защитников. Это раненые и тяжелобольные воины, а также бойцы моложе 25 лет.

Кроме военных, также освободили гражданских украинцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Коордштаб.

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Кого вернули в рамках обмена 4 июля

На этот раз из российского плена домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил специальных операций, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Это солдаты, сержанты, а также офицеры. Они защищали Украину на Донецком, Харьковском, Луганском и Херсонском направлениях.

Самому молодому освобожденному воину всего 20 лет, а самому старшему – 59.

Среди освобожденных сегодня снова есть защитники Мариуполя, которые удерживались в неволе с 2022 года. Подавляющее большинство освобожденных находилась в плену более 3 лет,

– рассказали в Коордштабе.

Также домой удалось вернуть незаконно осужденных и лишенных свободы гражданских украинцев.

Все пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.