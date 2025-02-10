Ким Чен Ын остерегается: почему новые войска КНДР могут и не появиться на фронте

В течение нескольких недель военные из КНДР не участвуют в боевых действиях в Курской области. Была информация о том, что Ким Чен Ын может готовить новых солдат, чтобы отправить их в Россию, но он начал остерегаться плохих последствий.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, отметив, что для главы КНДР такая помощь стала просто "окном в современную войну". Однако он не ожидал, что его войска могут понести огромные потери, а сами военные прибегать к различным методам, чтобы не поехать в страну-агрессора.

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"Авантюра" Ким Чен Ына не удалась

По словам руководителя программ безопасности, на Курщине россияне имеют проблемы не только с отходом северокорейских военных. На этом участке фронта и российские батальонные группы то "появляются, то пропадают". Причина – бешеные потери, поэтому войска должны отходить на переформирование.

Войска из КНДР имели такую же проблему. Однако вывести с поля боя – это не вывести из войны. Подразделение выводят в оперативный тыл, переформировывают и возвращают обратно.

Ранее была информация о том, что Северная Корея может отправить ещё определённое количество своих военных в Россию.

Интрига заключалась в том, будет ли это масштабирование войны, или пополнение некомплекта. Вероятнее всего, говорилось о втором. Это свидетельствует о том, что Ким Чен Ын остерегается втягиваться в войну,

– пояснил он.

Лакийчук отметил, что присутствие северокорейских военных на Курщине – это экспедиционная кампания Ким Чен Ына, которую можно сравнить с присутствием россиян в Сирии. Глава КНДР высылает своих военных, чтобы понять как сейчас происходит современная война.

Интересно! Председатель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, что северокорейские военные не привыкли к дронам и не знали, как им противостоять. Для этого они придумывали "креативные идеи", когда один солдат был приманкой, а еще двое пытались сбить БпЛА из засады.

Между тем сами военные из КНДР уже начинают осуществлять саботажи, а их семьи покупают медицинские справки о заболеваниях, чтобы их родных не отправили в Россию.

Это свидетельствует, что у Ким Чен Ына не все идет по плану с этой авантюрой. Я убежден, что он масштабировать эту авантюру не будет и будет пытаться выкрутиться из этой ситуации,

– отметил руководитель программ по безопасности.