Солдаты умирают, – в "Азове" говорят о критической ситуации с ранеными защитниками

Ситуация на металлургическом комбинате "Азовсталь" критическая и ухудшается она с каждой минутой. Из-за отсутствия необходимых средств для оказания медицинской помощи наши солдаты умирают.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал заместитель командира полка "Азов". В частности, капитан Святослав Паламарь с позывным "Калина" рассказал, сколько наших бойцов на комбинате ранены.

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Раненые нуждаются в помощи

Святослав Паламарь отметил, что в настоящее время в медицинской помощи нуждаются почти 600 военнослужащих. Но ее, к сожалению, предоставить не могут.

Ситуация трудная, критическая. Медикаментов недостаточно. Хирургического инструмента нет. Скажу так – солдаты умирают,

– подчеркнул он.

В то же время, он не исключает, что после эвакуации всех гражданских из "Азовстали" российские атаки только усилятся. "Калина" отметил, что 9 мая будет видно, будут ли делать оккупанты дополнительные попытки. В настоящее время они продолжают обстреливать комбинат, гатить по нему из авиации. Не обходится и без штурма. Военные готовы к еще большим провокациям и будут бороться до тех пор, пока у них будут на это силы.

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Сам Мариуполь русские военные уничтожили практически до основания. В городе, по подсчетам наших военных, погибли 25 тысяч мирных жителей. Также они отметили, что знают, где оккупанты хоронят тела на окраинах города.

В "Азове" отметили, что в общей сложности в братских могилах могут быть похоронены около 10 тысяч жителей Мариуполя. Но эта цифра приблизительна.

Илья Самойленко, офицер управления штаба полка "Азов", отметил, что защитники города имеют только четыре сценария хода событий. Один из них – продолжить свою борьбу с оккупантами.

Что касается уничтоженных российских военных, то их насчитывается около 2,5 тысячи. Также известно, что еще 5 тысяч оккупантов ранены.

Отметим, что Россия несколько месяцев не разрешала гражданским эвакуироваться из "Азовстали". Это стало возможным только в начале мая. Так, в ООН отметили, что 500 мариупольцев покинули "Азовсталь" и выехали за пределы города. Впрочем, следует понимать, что комбинат стал убежищем еще и для военных. Раненые, например, все еще не могут быть эвакуированы.

Уже даже создана петиция. В ней призывают ООН вмешаться в ситуацию и помочь провести эвакуацию из "Азовстали".

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