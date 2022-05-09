Солдаты умирают, – в "Азове" говорят о критической ситуации с ранеными защитниками
Ситуация на металлургическом комбинате "Азовсталь" критическая и ухудшается она с каждой минутой. Из-за отсутствия необходимых средств для оказания медицинской помощи наши солдаты умирают.
Об этом в интервью 24 каналу рассказал заместитель командира полка "Азов". В частности, капитан Святослав Паламарь с позывным "Калина" рассказал, сколько наших бойцов на комбинате ранены.
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Раненые нуждаются в помощи
Святослав Паламарь отметил, что в настоящее время в медицинской помощи нуждаются почти 600 военнослужащих. Но ее, к сожалению, предоставить не могут.
Ситуация трудная, критическая. Медикаментов недостаточно. Хирургического инструмента нет. Скажу так – солдаты умирают,
– подчеркнул он.
В то же время, он не исключает, что после эвакуации всех гражданских из "Азовстали" российские атаки только усилятся. "Калина" отметил, что 9 мая будет видно, будут ли делать оккупанты дополнительные попытки. В настоящее время они продолжают обстреливать комбинат, гатить по нему из авиации. Не обходится и без штурма. Военные готовы к еще большим провокациям и будут бороться до тех пор, пока у них будут на это силы.
На "Азовстали" все еще находятся украинские военные: что известно
- Сам Мариуполь русские военные уничтожили практически до основания. В городе, по подсчетам наших военных, погибли 25 тысяч мирных жителей. Также они отметили, что знают, где оккупанты хоронят тела на окраинах города.
- В "Азове" отметили, что в общей сложности в братских могилах могут быть похоронены около 10 тысяч жителей Мариуполя. Но эта цифра приблизительна.
- Илья Самойленко, офицер управления штаба полка "Азов", отметил, что защитники города имеют только четыре сценария хода событий. Один из них – продолжить свою борьбу с оккупантами.
- Что касается уничтоженных российских военных, то их насчитывается около 2,5 тысячи. Также известно, что еще 5 тысяч оккупантов ранены.
- Отметим, что Россия несколько месяцев не разрешала гражданским эвакуироваться из "Азовстали". Это стало возможным только в начале мая. Так, в ООН отметили, что 500 мариупольцев покинули "Азовсталь" и выехали за пределы города. Впрочем, следует понимать, что комбинат стал убежищем еще и для военных. Раненые, например, все еще не могут быть эвакуированы.
- Уже даже создана петиция. В ней призывают ООН вмешаться в ситуацию и помочь провести эвакуацию из "Азовстали".
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