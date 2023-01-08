Враг активизировался: почему россияне атакуют в районе Соледара

В последние дни существенно обострилась ситуация возле города Соледар Донецкой области. Россияне пытаются атаковать на этом направлении, там идут тяжелые бои.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, попытки россиян наступать у Соледара связаны с тем, что они нигде не могут добиться успеха.

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Как отметил военный обозреватель, город Соледар в Донецкой области имеет для ВСУ крайне важное значение, как и вообще вся линия обороны на Востоке Украины.

"Если где-то ломается линия обороны, противник получает возможность зайти в тыл или с фланга нашей группировке войск и создать определенные проблемы", – отметил Мусиенко.

Какова цель оккупантов под Соледаром

По его словам, в течение предыдущих 1 – 2 недель российские захватчики получили мощный отпор от ВСУ под Бахмутом. К нашим военным там поступило подкрепление, и украинские защитники отогнали противника в этом направлении. Сейчас под Бахмутом продолжаются боевые действия.

В то же время враг активизировался в районе Соледара. Это связано с тем, что оккупанты пытаются прозондировать линию обороны в целом и найти слабые места,

– сказал военный обозреватель.

Он добавил, что россияне и дальше хотят прорвать нашу линию защиты – если не в районе Бахмута, то, возможно, севернее, как в случае Соледара, или южнее – и зайти фактически в тыл ВСУ.

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Украинские защитники держат оборону Соледара

Россияне даже распространили фейки о том, что Соледар находится под их контролем. Однако, по словам Мусиенко, на самом деле российские захватчики не имеют там никаких успехов.

Ситуация в Соледаре действительно сложная. Там продолжаются активные бои. Но то, что украинские войска отступают или что враг прорвал оборону и зашел нам в тыл – это не соответствует действительности,

– подчеркнул военный обозреватель.

Руководитель Центра военно-правовых исследований добавил, что украинские защитники стойко удерживают оборону города.

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