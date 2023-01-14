Соледар – это Украина: воин Мадяр показал флаг в западной части города

Украинские воины до сих пор находятся в Соледаре, несмотря на все заявления оккупантов. В частности, в западной части города развевается украинский флаг.

Командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" с позывным Мадяр опубликовал доказательство, что часть Соледара до сих пор контролируют украинские силы.

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В западной части Соледара установлен украинский флаг

Мадяр опубликовал видео с дрона. Глаза Соледара показывают, что в городе до сих пор развевается сине-желтый флаг. Командир уточнил, что видео снято 14 января в 11:18.

Это еще одно подтверждение того, что украинские военные до сих пор находятся в городе и защищаются от нашествия вражеской армии. Напомним, что в последние дни анонимные телеграм-каналы пытаются разогнать ИПСО, что ВСУ якобы собрались покинуть город. Жертвой фейк-атаки даже стало такое известное мировое СМИ, как CNN.

Да, на странице канала CNN 12 января появилась статья о ситуации в Соледаре. В сообщении говорилось якобы о "критической" ситуации в городе. Хотя украинские власти и Генштаб отмечали, что ВСУ все контролируют, американские журналисты рассказывали об "отступлении" украинских войск из Соледара.

Они под видом эксклюзива ссылались на фейковый канал 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск и также утверждали, что их съемочная группа стала "свидетелями" этого. Эти сообщения, в частности, радостно подхватила российская пропаганда. Украинская сторона и настоящие украинские военные сразу опровергли эти "вбросы", а канал удалил фейковую статью.

Что сейчас происходит в городе

В настоящее время в Соледаре идут тяжелые стрелковые и артиллерийские бои и это одна из самых тяжелых битв за время этой войны. Также в городе очень холодно, что усложняет ситуацию. Однако ВСУ мужественно отражают атаки россиян, нанося враждебным силам безумные потери.

Известно, что оккупанты из Херсона перебросили в Соледар и Кременную элитных российских десантников и вагнеровцев. Недавно Пригожин похвастался, что город уже под их контролем, однако это не так. Более того, вагнеровцы сами оказались в окружении, зажатые между украинскими силами и вооруженными силами России. Зеков буквально толкают в спину наемники, а российская артиллерия работает без разбора и настолько сильно, что под огонь попадают даже их военные.

В Минобороны заявили, что сейчас в Соледаре подступы к позициям усеяны телами врага. Они буквально лежат под ногами наших военных и россияне без сожаления наступают по трупам своих "собратьев", не забирая их с поля боя.

Также украинские военные говорят, что сейчас любое серьезное ранение для врага в Соледаре означает смерть. Ведь эвакуация невозможна, а мороз добивает.