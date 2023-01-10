Не то место, где можно спрятать оружие: почему оккупанты начали штурмовать Соледар

Российские оккупанты немного изменили свою тактику. Вместо лобовых атак на оборонные укрепления в Бахмуте они теперь атакуют Соледар. Да еще и придумывают разные абсурдные причины, почему изменили свои планы.

Об этом 24 каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, оккупанты на протяжении многих месяцев пытались захватить Бахмут. За это время они посылали и мобилизованных, и ПВК Вагнера, и регулярные войска, но ничего это не дало.

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Теперь оккупанты немного изменили свою тактику. Они пытаются окружить город с севера и юга.

Поэтому они решили окружить город с севера и юга, чтобы перерезать пути от Славянска, откуда в Бахмут поставляют оружие и боекомплект. Это не секрет. Из других городов мы не можем поставлять это в Бахмут,

– отметил Гетман.

Сейчас вблизи Соледара продолжаются ожесточенные бои. Россияне не жалеют ни сил, ни средств, идут по собственным трупам и пытаются захватить город. В настоящее время, как отметил Гетьман, нет информации о существенном продвижении оккупантов в Соледаре.

Пропагандисты придумывают бред для собственного населения

Гетман подчеркнул, что российские пропагандисты придумывают максимально странные объяснения, почему оккупанты изменили тактику. Они рассказывают, что в Соледаре размещены соляные шахты и тоннели, где якобы есть огромные хранилища оружия и техники.

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По словам военного аналитика, это абсолютный бред. Адекватный человек в это не поверит.

Я был в этих шахтах и знаю, что там такое. Там хорошо астму лечить, проводить экскурсии. Но это не то место, где можно прятать какое-нибудь оружие – танки, самолеты или еще что-то. Такое придумывают, что на голову не налезает,

– рассказал Гетман.

Он предполагает, что оккупанты таки не смогут окружить Бахмут. Однако следует понимать, что захватчики бросают туда огромное количество людей и техники. В этом регионе продолжаются тяжелые бои.

Какая ситуация в Соледаре: коротко