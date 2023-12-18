ССО ударили по оккупантах на левом берегу Херсона: что уничтожили бойцы
Источник:ССО ВС Украины
Командование Сил специальных операций ВС Украины сообщило об очередной ликвидации врага. На левом берегу Херсонской области ССО совместно с морпехами и СБУ уничтожили российский "Солнцепёк".
Украинские защитники продолжают наступательную операцию на левом берегу Херсонской области, нанося значительные потери российским оккупационным войскам. Вражескую систему "Солнцепёк" ликвидировали Силы специальных операций вместе с СБУ и разведывательным батальоном Морской пехоты.
Смотрите также Скорректировали удар по многоэтажке в Запорожье: СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ
Уничтожение врага в Херсонской области
Во время ведения разведки на Херсонском направлении операторы ССО обнаружили российский ТОС-1А "Солнцепёк".
Операторы ССО совместно с военнослужащими 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по враждебной цели и уничтожили "Солнцепёк",
– говорится в сообщении.
Из огнеметной системы противник неоднократно наносил удары по позициям Сил обороны в районе Крынок, что на левом берегу Херсонской области.
Украинские защитники ликвидировали врага: смотрите видео
Потери врага: последние новости
- Вечером 17 декабря россияне начали активно распространять информацию о том, что у врага стало на один Су-25 меньше. Командующий Воздушными силами Николай Олещук прокомментировал эту ситуацию с иронией. Он отметил, что стало на одного оккупанта меньше.
- В то же время, спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что Россия продолжает активные пехотные атаки. Оккупанты для поддержки своей пехоты применяют авиацию и бронетехнику. Спикер подчеркнул, что украинские защитники устойчиво держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. В течение суток наши воины отразили 10 атак врага в районах Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Тоненького.
- За прошедшие сутки ВСУ смогли ликвидировать 1090 вражеских солдат. С 24 февраля 2022 года враг уже потерял на войне в Украине 347 160 единиц личного состава. Впрочем, потери врага могут быть больше, но подсчитать их трудно в связи с ведением интенсивных боев.