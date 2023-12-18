ССО ударили по оккупантах на левом берегу Херсона: что уничтожили бойцы

Командование Сил специальных операций ВС Украины сообщило об очередной ликвидации врага. На левом берегу Херсонской области ССО совместно с морпехами и СБУ уничтожили российский "Солнцепёк".

Украинские защитники продолжают наступательную операцию на левом берегу Херсонской области, нанося значительные потери российским оккупационным войскам. Вражескую систему "Солнцепёк" ликвидировали Силы специальных операций вместе с СБУ и разведывательным батальоном Морской пехоты.

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Уничтожение врага в Херсонской области

Во время ведения разведки на Херсонском направлении операторы ССО обнаружили российский ТОС-1А "Солнцепёк".

Операторы ССО совместно с военнослужащими 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по враждебной цели и уничтожили "Солнцепёк",

– говорится в сообщении.

Из огнеметной системы противник неоднократно наносил удары по позициям Сил обороны в районе Крынок, что на левом берегу Херсонской области.

Украинские защитники ликвидировали врага: смотрите видео

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