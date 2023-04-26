Китай пытается балансировать: в этом сценарии есть положительный финал для Украины

Глава КНР Си Цзиньпин впервые с начала полномасштабного вторжения побеседовал с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Китай пытается сохранять разносторонность. Однако с такой позиции можно извлечь и позитив для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Известно, что Китай пытается балансировать по вопросу войны России против Украины. Поэтому у многих могут быть опасения, что Пекин попытается склонить Киев к миру с Москвой на невыгодных условиях.

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По словам Солонтая, в позиции Китая есть как негативные моменты, так и положительные. Однако Украина может извлечь выгоду из этой ситуации.

Мы слишком малы для Китая, но есть нюанс

Как подчеркнул Солонтай, к сожалению, Украина действительно слишком мала для Китая. Тем более, что обе страны мало чем связаны. Китай имеет значительно более крепкие отношения с Россией.

Впрочем, мы уже настолько интегрировались и обменялись связями с Европой, что Китай постепенно принимает Украину как часть общеевропейского пространства. Это очень хорошо. А в дальнейшем связи будут только укрепляться.

Долгосрочно ситуация будет такой. Чем больше Украина будет с Европой, тем острее для Китая будет стоять вопрос Украины. А европейский рынок больше (российского – 24 Канал). Европейские возможности для Китая более важны. Поэтому нужно здесь набраться выдержки,

– заметил Солонтай.

Солонтай прокомментировал разговор Зеленского и Си: смотрите видео

Он подчеркнул, что в настоящее время Китай пытается балансировать и сохранить свою разновекторность на все стороны. Однако Украине нужно набраться терпения, чтобы извлечь выгоду из этой истории.

Разговор Зеленского и Си: коротко