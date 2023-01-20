На шоу Соловьева бьются в истерике из-за слов Зеленского о Путине

На российском телевидении продолжается истерия по поводу последних событий. Пропагандисты активно обсуждают оружие для Украины, возможную потерю захваченных территорий и слова Владимира Зеленского о фейковости Владимира Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сказал, что не видит с кем говорить и о чем вести переговоры, потому что не уверен, что Владимир Путин жив или, возможно, есть определенный круг лиц, который на самом деле руководит Россией и возглавляет войну – сообщает 24 Канал.

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Как в России отреагировали на слова Зеленского

После этого заявления спикер диктатора Дмитрий Песков сказал, что Путин есть и будет несмотря на желание Зеленского.

На это тоже успели отреагировать и российские пропагандисты. В эфире шоу Соловьева круг неизвестных лиц в сатирической форме обсуждал слова Зеленского и рассказывал о невозможности выступлений Путина на фоне хромакея.

Как пропагандисты отреагировали на сомнения в существовании Путина: смотрите видео

Сам же Владимир Соловьев не понял, почему Зеленский так сказал и заинтересовался, почему присутствовавшие на форуме не сказали ему, что он, казалось бы, говорит чушь.

Мне интересно другое. Те люди, которые все это слушали, они не могли сказать: мужик, что ты несешь? Ну чего ты гонишь,

– сказал пропагандист.

Преступники обсудили и народного депутата Украины Алексея Гончаренко, вспомнив его политическую историю, когда он работал в команде Виктора Януковича, Петра Порошенко, а теперь, вроде бы, в команде Зеленского.

Как еще истерили у Соловьева