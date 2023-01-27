"Будем хр*начите": Соловьев истерически кричит из-за поставок танков Украине

Российская пропаганда прыскает ядом от самого упоминания о поставках немецких танков в Украину. В этот раз не сдержался ярый российский пропагандист Владимир Соловьев.

В эфире 24 Канала показали видео, на котором Владимир Соловьев истерически умоляюще просит применить ядерное оружие против НАТО. В частности, российские пропагандисты жалуются, что их страна терпит поражение за поражение и очень болезненно реагируют на новое вооружение, которое поступает в Украину.

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Соловьев в очередной раз со своими гостями заговорил о последнем, хотя и сомнительном, козыре в рукаве России – ядерном оружии.

Россию снова "обижают"

На видео пропагандист жаловался на преимущество НАТО в военной технике в 3,5 раза России. Соловьев кричал, что Запад сам заставляет Россию применить свое ядерное преимущество. Мол, страны Европы отдают Украине военную технику даже не со складов, а из того, что стоит на вооружении их армии.

В какой момент мы скажем "стоп" и начнем хреначит?,

– задал вопрос Соловьев так, будто в России только и ждут его команды.

Заметим, что такая резкость не всегда присуща прихвостню Путина. Когда тот понимает, что за такие слова даже в России даже могут отправить на виселицу, пропагандист быстро сменяет риторику.

Соловьев в очередной раз грозит НАТО: смотреть видео

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