"Пусть Шольц вздрогнет": пропагандист Соловьев сорвался в прямом эфире

Немецкие танки Leopard 1 едут в Украину из Польши, там же их ремонтируют. Это сильно разозлило российского пропагандиста Владимира Соловьева, поэтому он в прямом эфире угрожал Польше и политикам Германии.

В эфире 24 Канала показали видео, на котором Владимир Соловьев истерит и угрожает Польше. Пропагандист прыскает ядом от самого упоминания о поставках немецких танков в Украину.

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Угрозы Соловьева

Передача танков Leopard 1 Украине не обошла вниманием российского пропагандиста. Во время своего эфира Соловьев прокомментировал видео, на котором видно, как едет техника. Поэтому он предложил нанести удар по Польше.

Также он кричал, что хочет, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус "вздрогнули от ужаса", когда российские ракеты "разнесут немецкие центры принятия решений и заводы".

Соловьев в очередной раз истерит из-за передачи танков Украине: смотрите видео

Содрогается только Соловьев

Ведущий 24 Канала Андрей Дрозда потролил пропагандиста и отметил, что только Соловьев содрогается во сне от ужаса, а Украина уверенно идет к победе.

"Пока только Соловьев вздрагивает во сне. Эти кадры с танками, которые везут через Польшу в Украину ему, видимо, снятся каждую ночь. Именно поэтому такая истерика. Но больше ничего, кроме беспомощных воплей и криков в студии, они сделать не могут. А мы тем временем шагаем дальше", – сказал ведущий.

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