Соловьев в эфире заговорил о захвате Ивано-Франковска: истерическое видео

Российские пропагандисты все еще считают, что выполняют важную "работу", скармливая информационные помои российскому населению. В этот раз Владимир Соловьев удивил новой целью войны с Украиной.

Поражения россйской армии стали настолько регулярными, что пропагандисту Владимиру Соловьеву приходится в прямом эфире размышлять, почему так произошло. Он не смог угадать причины этого, однако снова, в порыве злобы, размечтался о захвате Украины – сообщает 24 Канал.

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Техника НАТО уничтожает россиян

Российский пропагандист признал, что не стоит недооценивать технику и оружие стран НАТО, поставляемое ими Украине.

Соловьев начал ссылаться на российских военных, оказавшихся недовольными тем, что пока они воюют, в студиях пропагандистов рассказывают, что это оружие ни на что не влияет.

Его возмутило также то, что "в Украину едут эшелоны с танками", а россияне за этим якобы наблюдают и ничего не могут поделать.

Соловьев не может понять, почему Россия не выигрывает в войне: смотрите видео

После этого один из гостей студии Соловьева пытался начать угрожать Западу, что Россия не будет воевать с танками (намекая на ядерное оружие – 24 Канал), но сам Соловьев его перебил и сказал, что им никто не верит.

Теперь Зеленский – серьезный оппонент

После неудачной попытки захватить Киев и всю Украину в студии пропагандистов заговорили о серьезности и опасности Владимира Зеленского.

К Украине и Зеленскому, конечно, следует относиться серьезно. Он опасен, он не прост, он энергичен, он в этой истории играет большую роль,

– сказал гость студии.

Он добавил, что российское общество может потерять "стабильность" и это может произойти в любой момент.

Армия на Ивано-Франковск

Сам Соловьев никак не может смириться с поражением России в войне и продолжает генерировать нелепые идеи по захвату Киева и других городов Украины.

Теперь он мечтает о захвате Ивано-Франковска.

Я считаю, что нам нужно создавать армию в Киеве, нам нужно создавать армию на Ивано-Франковск. То есть прямо говорить, что наша задача – это "освобождение исторических русских земель от нацизма",

– сказал пропагандист.

При этом Соловьеву все равно, сколько россиян погибнет, хоть 100 тысяч, хоть 200 тысяч, хоть один миллион.

Нельзя играть в ничью и Запад должен понимать, что мы не остановимся на Украине,

– сказал Соловьев.

Когда один из гостей студии спросил Соловьева, почему нет иностранных наемников в плену у россиян, тот уклонился от ответа и сказал, что не хочет, чтобы его потом цитировали.

Российская пропаганда деградирует