Обос**вся и вернулся, – Соловьев раскритиковал Гиркина, террорист ему ответил

Российский пропагандист Соловьев наехал на террориста Гиркина, заявив, что тот, мягко говоря, показал свою неэффективность на фронте. С ответом Стрелков не заставил себя ждать.

Кремлевская пропаганда не устает пробивать дно и демонстрирует, что даже не в состоянии прийти к согласию внутри России. Вражеский "журналист" Владимир Соловьев в эфире одного из федеральных каналов раскритиковал Игоря Гиркина, обругав его нецензурной лексикой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

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Какие претензии предъявил Соловьев террористу

По словам Соловьева, Гиркин является представителем псевдопатриотической колонны. Также он опозорился на фронте, является никудышным стратегом и не имеет права что-либо советовать кремлевскому руководству.

Поехал повоевать с пафосом, обес**лся и вернулся. Как выяснилось, на передовую не пустили. Ну, так к "вагнеровцам" надо было записаться. Стратег х**нов – Славянск про**ав, отошел в Донецк, сбежал оттуда,

– сказал пропагандист.

В то же время он отметил, что Стрелков не способен "организовать собственную доставку" к передовой, поэтому и не может командовать людьми и утверждать, что может выполнить хоть какую-либо боевую задачу.

Соловьев на российском ТВ критикует Гиркина: смотрите видео (есть нецензурная лексика, 18+)

Что ответил Стрелков пропагандисту

Террорист Гиркин в своем телеграм-канале попытался всех заверить, что Соловьев лжет. Кроме того, он решил пригласить псевдожурналиста на "дебаты", однако отметил, что эта дискуссия должна проходить в прямом эфире и на "независимой площадке".

Прошу передать неуважаемому Владимиру Рудольфовичу, что я готов на любые публичные прения с ним, проведенные на любой нейтральной площадке. По любой теме, которую он захочет поднять,

– написал террорист.

Кроме того, он предложил организовать площадку самому, если у Соловьева не будет для этого ресурса. Также он назвал кремлевского "журналиста" трусливым существом, не рискующим своей репутацией.

В любом случае не может не радовать, что россияне ссорятся между собой и тратят на это свои ресурсы. Украина от этого только в выигрыше, однако не стоит забывать, что существует враждебная пропаганда и она влияет на мозги людей. Скажем, недавно для сюжета кремлевские "журналисты" использовали маленького мальчика, одев его в военную форму.



Как не поддаваться враждебной пропаганде / Картинка 24 Канала