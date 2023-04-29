Пропагандист Соловьев цинично выдал кадры удара по Умани за "обстрел Донбасса"

После обстрела Умани россияне обстреляли еще и Донецк. При этом пропагандисты начали использовать кадры из Умани как "обстрел Донбасса".

Пропагандист Соловьев цинично выдал обстрел Умани за обстрел Донецка. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Россия попала ракетой по дому в Умани: все, что известно о террористическом обстреле

Никаких пределов морали

Соловьев использовал видео девушки из Умани для рекламы канала. При этом он еще и выдал кадры за "жестокие обстрелы Донбасса". Звук, конечно, выключен. Ведь на видео девушка говорит по-украински. Она сказала, что ненавидит кац*пов, показала последствия удара и в шоковом состоянии рассказала о том, как российская ракета разрушила ее дом и едва не убила ее семью.

Скриншот канала Соловьева

Следует добавить, что маразм Соловьева подхватили и пропагандисты по российскому телевидению. Российский журналист во время эфира рассказал, что украинские военные якобы обстреляли населенные пункты Донецкой области.

На российском телевидении показали "последствия обстрелов Донбасса": смотрите видео

Затем в эфире показали кадры уничтоженной многоэтажки в Умани. К слову, оригинальное видео принадлежит ГСЧС Украины.

В ГСЧС опубликовали кадры уничтоженного дома в Умани: видео

Тем временем в Умани завершили спасательную операцию. На этом фоне российские захватчики продолжают обстреливать Донецк, чтобы переложить вину на ВСУ.

Что известно о ракетных обстрелах 28 апреля