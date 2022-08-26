В Запорожье во время тревоги раздались взрывы
26 августа 2022 , 20:23Читати новину українською
В Запорожье 26 августа жители слышали звуки взрывов. В регионе перед этим объявляли воздушную тревогу.
Сообщения о взрывах появились около 20:25. В телеграм-каналах появилась информация о том, что был обстрел Запорожской области из РСЗО, информирует 24 канал. Однако официальных комментариев от власти пока нет.
Кстати Сработало ПВО: в Запорожье слышали мощные взрывы, но воздушной тревоги не было
Воздушную тревогу в области объявили в 20:02, отбой был в 20:21.
Предыдущие обстрелы Запорожья
- 25 августа россияне массированно обстреляли Орехов на Запорожье. Применили артиллерию. В результате атаки погиб 17-летний юноша. Ранения получила 66-летняя женщина.
- Ночью 24 августа, в День Независимости, захватчики дважды атаковали Запорожье. Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что во время первого удара оккупанты попали в объекты инфраструктуры. В частности, возле Шевченковского и Коммунарского районов.
- Повторные взрывы в Запорожье прогремели около 4 часов утра. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил о попадании снарядов российских оккупантов в 6 жилых помещений.
- Сегодня около 14:00 в Запорожье тоже слышали звуки взрывов. Позже оказалось, что это сработала противовоздушная оборона ВСУ. "Прилетов" в городе нет.
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