Сообщили о минировании: во Львове эвакуируют ратушу

2 января 2023, 13:37
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Андрей Садовый

В понедельник, 2 января, во Львове сообщили о заминировании ратуши. Из здания эвакуируют людей.

Около 10:40 правоохранителям Львова поступило сообщение о заминировании. Это впервые в текущем 2023 году.

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Сначала "заминировали" все ТРЦ города

Как отмечают, сначала сообщили о заминировании торгово-развлекательных центров и Привокзального рынка в Железнодорожном районе. Покупателей попросили покинуть территорию рынка.

Сообщения прорабатывают соответствующие спецслужбы.

Из ратуши эвакуируют людей

Впоследствии около 13:30 поступило сообщение о заминировании здания львовской ратуши.

Глава города сообщил, что сейчас проводится эвакуация людей из здания.

Напомним, что во время массированной ракетной атаки 29 декабря по Львовской области враг выпустил 6 ракет, из них 4 силы ПВО сбили. Есть два попадания в электроподстанцию.

Россия снова обстреляла Украину "Шахидами": что известно

  • Ночью 2 января оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе иранского производства.
  • В результате боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, все 39 ударных БПЛА уничтожены.
  • В частности, в небе над Киевом этой ночью удалось сбить 20 воздушных целей. К сожалению, некоторые из "Шахидов" таки смогли нанести вред жителям столицы.
  • Кроме того, защитники неба уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.
  • Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната заявил, что россияне используют "Шахиды", чтобы истощить нашу ПВО. "В прошлый раз не отличался тем, что и тогда 100%, и сейчас 100% БПЛА уничтожены в разных регионах государства", – сказал он.

Автор: Анна Романюк