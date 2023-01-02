Сообщили о минировании: во Львове эвакуируют ратушу
Источник:Андрей Садовый
В понедельник, 2 января, во Львове сообщили о заминировании ратуши. Из здания эвакуируют людей.
Около 10:40 правоохранителям Львова поступило сообщение о заминировании. Это впервые в текущем 2023 году.
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Сначала "заминировали" все ТРЦ города
Как отмечают, сначала сообщили о заминировании торгово-развлекательных центров и Привокзального рынка в Железнодорожном районе. Покупателей попросили покинуть территорию рынка.
Сообщения прорабатывают соответствующие спецслужбы.
Из ратуши эвакуируют людей
Впоследствии около 13:30 поступило сообщение о заминировании здания львовской ратуши.
Глава города сообщил, что сейчас проводится эвакуация людей из здания.
Напомним, что во время массированной ракетной атаки 29 декабря по Львовской области враг выпустил 6 ракет, из них 4 силы ПВО сбили. Есть два попадания в электроподстанцию.
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- Кроме того, защитники неба уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.
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