Из Сектора Газа по Израилю выпустили около 350 ракет: мощные видео работы "Железного купола"

Израильская система противовоздушной обороны постоянно работала и в течение суток 6 августа. В общей сложности палестинские террористы выпустили по стране из Сектора Газа примерно 350 ракет.

Однако это число является ориентировочной оценкой по состоянию на 18 часов, а обстрелы продолжились и после заката. Об этом рассказали журналистам в Армии обороны Израиля. Также Израиль продолжает наносить удары по точкам базирования врага, а также военно-промышленным объектам Сектора Газа.

Заметьте Ракетные удары и смена авиарейсов: Израиль призывает 25 тысяч резервистов из-за обострения в Газе

Сколько ракет перехватило ПВО Израиля.

Террористы так называемого "Исламского джихада" выпустили более 300 ракет с пятницы, когда началось очередное Израильско-Палестинское обострение. Оно началось из-за операции "Рассвет", которая началась с ликвидации руководителя "Исламского джихада"

Запуск ракет в сторону Израиля: смотрите видео

Военные Израиля сообщают, что их противовоздушная оборона "Железный купол" перехватила на момент публикации 162 ракеты. По приблизительным оценкам, это 95,9% ракет, выпущенных по населенным пунктам. Это подтверждают и видео, обнародованные в сети. На них видно, как большинство ракет, выпущенных залпом, взрываются в небе.

"Железный купол" сбивает ракеты палестинцев: смотрите видео

По состоянию на вечер продолжались ракетные запуски по городам Сдерот и Эшколь. Однако и в других населённых пунктах периодически включается воздушная тревога.

Жители Израиля вечером 6 августа вышли на шествие вокруг старого города в Иерусалиме. Таким образом, они выразили поддержку ЦАХАЛ – Армии обороны Израиля.

Израильтяне поддерживают свою армию: смотрите видео

Шествие в поддержку ЦАХАЛ в Иерусалиме: смотрите видео