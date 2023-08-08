Акция от "Злой мавки": партизаны показывают рубли с новым "дизайном" в Симферополе

Партизаны из "Злой мавки" сделали на рублях проукраинские надписи. Валюту распространяют на украинских территориях, которые находятся под оккупацией.

Женское партизанское движение "Злая мавка", действующее на оккупированных территориях Украины, показало, что рублей с новым "дизайном" становится больше, в частности в Симферополе. Об этом сообщили на странице инициативы.

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Что известно о новых "рублях"

"Злая мавка" творчески подошла к борьбе с оккупантами. Так, российские рубли получили новый "дизайн" – теперь на них есть проукраинские надписи. На фото, распространяемых партизанами, видны фразы "Это вам не Россия! Вы в Украине!".

Как отмечают в движении "Злая мавка", проукраинских настроений на оккупированном Россией украинском полуострове становится больше, а теперь в обращении и новые "рубли". Активисты сфотографировали валюту возле Верховной Рады Крыма в Симферополе.

Рубли с проукраинскими надписями в оккупированном Крыму / "Злая мавка"

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Сопротивление на оккупированных территориях Украины

Это не первая креативная акция, проводимая в оккупации.