Кто может сопровождать человека с инвалидностью 2 группы за границу: условия по состоянию на 1 апреля

В связи с действием военного положения выезд военнообязанных мужчин мобилизационного возраста за границу ограничен. Право на это имеют определенные категории лиц. В частности, лица, имеющие жену с инвалидностью I, II, III группы или родителей или родителей жены с инвалидностью I и II группы.

Кто именно может осуществлять сопровождение людей с инвалидностью II группы и какие для этого нужны документы. Какими будут правила пересечения границы с человеком с инвалидностью с 1 апреля – рассказывает 24 Канал.

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Осуществлять сопровождение человека с инвалидностью могут:

лица, находящиеся в родственных отношениях с человеком с инвалидностью (супруги, дети могут сопровождать родителей и наоборот);

юридическое или физическое лицо, которое ухаживает за инвалидами (при наличии подтверждающих документов);

представитель организации, осуществляющей социальную работу по уходу за людьми с инвалидностью.

Как происходит пересечение границы

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 57 от 27 января 1995 года во время военного положения пересекать государственную границу имеют право те граждане Украины, которые постоянно ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, сопровождают лиц с инвалидностью II группы, детей с инвалидностью II группы и лиц, которые нуждаются в постоянном уходе.

Согласно правилам пересечь границу через пропускной пункт можно, только сопровождая человека с инвалидностью. То есть сам факт наличия лица с инвалидностью не предоставляет военнообязанному человеку права на самостоятельное пересечение границы.

Самостоятельно пересечь пропускной пункт без лица с инвалидностью можно только, если такой человек уже находится за границей. Для этого надо справка о пребывании лица с инвалидностью на консульском учете в другой стране.

Какие документы нужны

Сопровождающие должны вернуться в Украину не позднее чем лицо, которое они сопровождали. Если человек с инвалидностью вернется из-за границы самостоятельно - это нарушение.

Для пересечения границы с лицом с инвалидностью II группы надо предоставить полный пакет документов, перечень которых зависит от того, кто является сопровождающим и кого сопровождают.

Сопровождение жены с инвалидностью

Осуществить сопровождение жены с инвалидностью на границе может ее официальный муж при наличии документов, подтверждающих инвалидность и родственные связи:

справка МСЭК об инвалидности II группы;

свидетельство о браке;

пенсионное удостоверение.

Сопровождение собственных родителей или родителей жены

Для пересечения границы в сопровождении собственных родителей или родителей жены следует иметь следующие документы:

документы, подтверждающие родственные связи и совместное проживание. Это могут быть: выписка из демографического реестра о регистрации по одному адресу, свидетельство о рождении, свидетельство о браке;

справка МСЭК об инвалидности II группы;

пенсионное удостоверение;

справка ВКК о необходимости постоянного постороннего ухода за человеком с инвалидностью;

акт установления постоянного постороннего ухода за лицом.

Сопровождение детей с инвалидностью II группы

Сопровождать детей с инвалидностью при выезде за пределы Украины может мать или отец, опекун, попечитель, приемные родители, родители-воспитатели. Сопровождение может осуществлять совершеннолетний брат, сестра, бабушка, дед, мачеха, отчим с учетом их принадлежности к перечню категорий лиц, которые освобождены от военной службы и мобилизации.

Для выезда за пределы Украины, сопровождая детей с инвалидностью, нужны:

документы, подтверждающие родственные связи (в случае сопровождения отцом или матерью);

документы, подтверждающие соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью – в случае осуществления сопровождения попечителем, опекуном, родителями-воспитателями, одним или обоими приемными родителями).

Особенности сопровождения лица с инвалидностью ІІ группы за границу

После прибытия лица с инвалидностью и сопровождающего на место временного пребывания за пределами Украины необходимо в течение одного рабочего дня обратиться в консульское учреждение Украины в государстве пребывания для взятия лиц с инвалидностью на консульский учет.

Консульское учреждение в течение одного рабочего дня обязано через МИД проинформировать Минсоцполитики и Национальную социальную службу о взятии лиц с инвалидностью, нуждающихся в постоянном уходе, на консульский учет.