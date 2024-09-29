Джей Ди Вэнс раскритиковал Зеленского через день после его встречи с Трампом
Источник:The New York Times
Соратник Дональда Трампа, ставший его кандидатом в вице-президенты США, раскритиковал Владимира Зеленского. В частности, сенатор снова говорил о визите президента Украины на завод в Пенсильвании.
Издание The New York Times написало, что Джей Ди Вэнс раскритиковал Зеленского во время предвыборного митинга в Пенсильвании.
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Что заявил сенатор от Огайо
Он приехал на предвыборную кампанию с демократическим руководством этой страны. Мы потратили 200 миллиардов долларов на Украину. Знаете, что я хотел бы, чтобы Зеленский сделал, когда приедет в Соединенные Штаты Америки? Поблагодарил бы жителей Пенсильвании и всех остальных,
– заявил Вэнс.
Однако иностранное издание отметило, что именно это Владимир Зеленский и сделал во время визита на завод. В частности, украинский лидер поблагодарил США, поблагодарил рабочих в Скрентоне за производство артиллерийских снарядов для поддержки Украины.
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Президент Украины сказал 400 рабочим, которые изготавливают снаряды для поддержки военных усилий, что они "спасли миллионы украинцев". Также Владимир Зеленский написал, что "именно в таких местах можно по-настоящему почувствовать, что демократический мир может победить".