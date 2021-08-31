Состав делегации "нормальный", – Кулеба заверил, что Трухин не полетел в США
Источник:"Громадське"
СМИ заявляли, что в США в составе украинской делегации полетел депутат от "Слуги народа" Александр Трухин. Но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поспешил опровергнуть эту информацию.
По словам министра, состав украинской делегации "нормальный" и депутатов среди ее членов нет.
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Что этому предшествовало
Ряд украинских медиа сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси якобы считает включение депутата Александра Трухина в украинскую делегацию "неуместным". Однако официальных подтверждений того, что Трухин все же вошел в состав делегации, а Пелоси сделала такое заявление – нет.
Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что парламент не делегировал никаких народных депутатов в командировку в Вашингтон.Обратите внимание! 31 августа президент Владимир Зеленский прибыл в США. Уже 1 сентября он должен встретиться с Джо Байденом и обсудить ряд важных вопросов.
Почему Трухин вызвал резкие обсуждения
- Как пишут СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин стал причиной ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
- Руководитель президентской партии Александр Корниенко отказался раскрывать детали инцидента и посоветовал ждать официального заявления Национальной полиции.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков надеется, шо вскоре Трухин все же расскажет о своей роли в скандальном ДТП на Киевщине. Если подтвердятся некоторые факты об аварии, то реакция должна быть жесткой.