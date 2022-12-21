Шойгу "анонсировал" новые наступательные действия в Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заговорил о планах нового наступления на Украину. Произошло это при обсуждении задач мобилизации в России.

России нужны мобилизованные для нового наступления

Сергей Шойгу, выступая на коллегии Минобороны России, заявил, что якобы именно с этой целью и собирали мобилизованных. Об этом сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.

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Так, по словам министра обороны страны-агрессорки, мобилизация россиян была проведена для:

стабилизации обстановки,

защиты новых территорий,

проведения последующих наступательных действий.

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Отметим, что ранее в ISW отмечали, что страна-агрессорка может снова осуществить полномасштабное наступление на Киев. Однако аналитики Института изучения войны подчеркнули, что успехи россиян будут маловероятны, даже если они будут атаковать столицу из Беларуси.

Все потому, что российская армия деградировала и не имеет боевой мощи, которую она имела при первой попытке захватить Киев в феврале 2022 года.

Также в ISW вспомнили, что российские захватчики не смогли защитить свои достижения по всей Украине и потеряли более 70 тысяч квадратных километров оккупированной территории с момента ухода из-под Киева. Также отметили, что Россия не установила преимущество в воздухе и в значительной степени исчерпала свой арсенал высокоточных боеприпасов.

Украинские войска со своей стороны подготовили значительные оборонные укрепления на севере Украины и сейчас лучше подготовлены к обороне, чем в феврале 2022 года. Местность вблизи белорусско-украинской границы не способствует ведению маневренной войны, а возможные пути вторжения из Беларуси в Киев проходят через узкие места в Чернобыльской зоне отчуждения, которые украинские войска уже научились защищать,

– отметили эксперты в материале.

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