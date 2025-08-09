Поэтому пока нет предмета для встречи на уровне лидеров. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лисный.

"Насколько я понимаю, когда встречаются лидеры государств, то это финал процесса, а не сам процесс. Я не вижу того документа, который финализировал бы эту войну или, например, договоренности о всеобъемлющем прекращении огня или еще какого-то прекращения огня, что россияне вбрасывают в информационное пространство неоднократно. Поэтому я не вижу предмета встречи", – сказал он.

Могут работать рабочие группы или группы переговорщиков, которые рангом гораздо ниже. Они работают в формате подготовки определенного документа или решения, зафиксированного на бумаге для президентов.

Украинская сторона готова общаться с Путиным, не убегает, чтобы нас не обвинили в том, что мы якобы избегаем диалога. Но диалог ради диалога – это очень дорого. Трамп меряет это часами, неделями, полгода и так далее. А мы меряем конкретными человеческими жизнями и конкретной украинской территорией. Поэтому я на сегодня не понимаю предмета ни одной из этих встреч,

– добавил политолог.

Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на источники раскрыло план президента США относительно переговоров с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Отмечается, что Дональд Трамп планирует две двусторонние встречи – между Трампом и Путиным, а также между Трампом и Зеленским, и уже потом трехстороннюю встречу лидеров.

Впоследствии Трамп ответил, должен ли Путин увидеться с Зеленским до встречи с ним. Американский лидер заявил, что не ставил такое условие.