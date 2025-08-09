Тому наразі немає предмета для зустрічі на рівні лідерів. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний.

"Наскільки я розумію, коли зустрічаються лідери держав, то це фінал процесу, а не сам процес. Я не бачу того документу, який фіналізував би цю війну або, наприклад, домовленості щодо всеосяжного припинення вогню або ще якогось припинення вогню, що росіяни вкидають в інформаційний простір неодноразово. Тому я не бачу предмета зустрічі", – сказав він.

Можуть працювати робочі групи або групи перемовників, які рангом набагато нижчі. Вони працюють у форматі підготовки певного документа або рішення, зафіксованого на папері для президентів.

Українська сторона готова спілкуватися з Путіним, не тікає, щоб нас не звинуватили у тому, що ми начебто уникаємо діалогу. Але діалог заради діалогу – це дуже дорого. Трамп міряє це годинами, тижнями, пів року і так далі. А ми міряємо конкретними людськими життями і конкретною українською територією. Тому я на сьогодні не розумію предмета жодної з цих зустрічей,

– додав політолог.

Нагадаємо, видання The Washington Post з посиланням на джерела розкрило план президента США щодо переговорів з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Зазначається, що Дональд Трамп планує дві двосторонні зустрічі – між Трампом і Путіним, а також між Трампом і Зеленським, і вже потім тристоронню зустріч лідерів.

Згодом Трамп відповів, чи має Путін побачитися із Зеленським до зустрічі з ним. Американський лідер заявив, що не ставив таку умову.