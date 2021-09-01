Состоялось заседание ТКГ: Украина требует от оккупантов немедленно прекратить огонь

Внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности состоялось 1 сентября. Стороны обсудили грубые нарушения режима тишины на Донбассе со стороны российских оккупантов.

Пресс-служба Трехсторонней контактной группы сообщила, что внеочередное заседание принял глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик. Стороны обсудили ряд приоритетных вопросов.

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Говорилось о систематических нарушениях режима прекращения огня со стороны оккупантов. В частности, обстрелах возле Авдеевки.

Также обсудили работу координационного механизма для профилактики обстрела и в случае нарушения режима тишины.

Мы требуем от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушений режима прекращения огня и вернуться к его полному соблюдению,

– говорится в сообщении украинской делегации.

Украинская делегация настаивает, что политика подгруппы по безопасности должна быть частью координационного механизма. Именно с ее участием стороны должны верифицировать нарушение режима тишины.

Обстрелы возле Авдеевки: главное

Российские боевики в течение суток 28 августа несколько раз открывали огонь в направлении Авдеевки. По словам очевидцев, оккупанты били из минометов 120 калибра и артиллерии 122 калибра.

Сразу 8 украинских защитников получили ранения.

Из-за обстрелов Укрзализныце пришлось ограничить движение поездов. Работников станции Авдеевка эвакуировали.

Тогда в ТКГ сообщили, что российские наемники пытались спровоцировать украинских военных. Вероятной целью боевиков назвали попытку создать напряжение и сорвать разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне.

Местные жители рассказали, что в последний раз видели такие мощные обстрелы еще в 2017 году.

Спикер Дмитрий Разумков отреагировал на очередное циничное нарушение режима тишины со стороны боевиков. Он заявил, что "мы точно не будем молчать и будем защищать себя и своих военнослужащих и граждан, которые сегодня вынуждены жить в таких условиях".