Состоялся новый обмен пленными, – Зеленский

2 июня на прямых переговорах в Стамбуле Украина и Россия договорились об обмене пленными в трех категориях в формате "всех на всех". 9 июня состоялся первый этап крупного обмена.

Днем президент Зеленский сообщил, что 9 июня начался обмен, который продлится в несколько этапов в ближайшие дни, передает 24 Канал.

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Кого вернули

Глава государства не назвал конкретного количества защитников, которых удалось вернуть в рамках первого этапа обмена. Он уточнил, что среди освобожденных – раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.

Процесс достаточно сложен, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически каждый день. Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнуты в рамках встречи в Стамбуле,

– говорится в сообщении политика.

Наши дома / Фото телеграмм президента

Между тем, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что среди освобожденных сегодня – молодые украинцы до 25 лет, преимущественно 2000 лет рождения. Это воины ВСУ, ГНСУ, НГУ, ТРО. Также возвращены Защитники Морской пехоты Украины, Десантно-штурмовых войск.

Подавляющее большинство из возвращенных находились в неволе с 2022 года, есть попавшие в плен в первые дни полномасштабного вторжения.

К слову, в ГУР объяснили, что из соображений безопасности операции окончательные цифры уволенных будут обнародованы после завершения обменного процесса.