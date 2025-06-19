Состоялся новый обмен пленными: большинство из них были в плену с 2022 года

В четверг, 19 июня, прошел новый обмен пленными. Домой вернулись воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Владимира Зеленского.

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Кто вернулся во время обмена 19 июня

Это очередной этап большого обмена пленными в категории "тяжелобольные и раненые".

Каждый освобожденный имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением,

– рассказали в ГПСУ.

Большинство из освобожденных из плена на этот раз находились в плену с 2022 года.

"Есть те, кто находился в плену, с первых месяцев полномасштабного вторжения – то есть более трех лет! Самому старшему освобожденному – 63 года", – рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Также домой возвращается украинский защитник, у которого 19 июня день рождения. Защитнику исполнилось 45 лет.

Защитники воевали в Донецкой области, Запорожье, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской области.

Это представители Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил Территориальной обороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

"Работаем над возвращением наших людей. Спасибо всем, кто помогает делать эти обмены возможными. Наша цель – освободить каждого и каждую", – написал президент Зеленский.

Обмен пленными 19 июня / Фото Владимира Зеленского

Как добавили в Коордштабе, все освобожденные представители рядового и сержантского состава. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

В Украину вернулась еще одна группа освобожденных из плена / Фото ГПСУ, Петра Задорожного

Воинов ждут медицинские обследования, они получат помощь по физической и психологической реабилитации.

Координационный штаб также сообщил, что продолжается работа и уже в ближайшее время готовится следующий этап обмена пленными.

Напомним, что предыдущий обмен прошел 14 июня. Тогда вернулись домой также много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.