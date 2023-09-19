Может похоронить путинский режим: смерть Кадырова повлечет за собой серьезные проблемы для диктатора

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров имеет серьезные проблемы со здоровьем. Если он умрет, начнутся беспорядки, которые могут повлиять на ситуацию в России.

Политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман сказал 24 Каналу, что смерть Кадырова может привести к открытию второго фронта для страны-агрессора.

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"Чечня остается пороховым погребом. Как в свое время она похоронила ельцинский режим, так может похоронить и путинский", – отметил Эйдман.

Так, примирение в Чечне только внешнее. Население, которое клан Кадырова держит в узде террором, с этим не смирилось. Большинство чеченцев только ждут момента, чтобы разделаться со своими обидчиками. Таким моментом может стать именно смерть Кадырова.

Кроме того, могут начаться конфликты еще и в кадыровской верхушке – насчет должностей, денежных потоков, влияния. Вероятно, это также усугубит ситуацию в Чечне.

В России может усилиться раскол

Смерть чеченского узурпатора, кроме всего прочего, может повлечь за собой конфликт в верхушке российских властей. Так, в ФСБ всегда не любили Кадырова, а росгвардия, напротив, дружила с ним и его приспешниками. Вероятно, между этими силами усилится напряжение.

"Ситуация в Чечне может очень сильно измениться и стать триггером для процессов внутри России. В верхушке может усилиться раскол", – констатировал Эйдман.

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