Украинский ВПК эффективен: какое оружие помогает уничтожать врага на его территории

Поставка военной помощи от западных партнеров происходит очень медленно. Зеленский считает, что союзники боятся эскалации. Ракеты Storm Shadow, ATACMS, SCALP США и Великобритания не разрешают использовать на территории России. Украина в этой ситуации должна нацелиться в большей степени на собственный ВПК.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, обратив внимание на том, что основные удары по тактической авиации врага, даже на оккупированных территориях, Украина проводила западным оружием частично, а в большинстве – своим.

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Не следует уповать на западных союзников

Представитель Совета по нацбезопасности США сказал, что американский президент Байден готов к определенным решительным действиям, чтобы поддержать Украину. Маломуж предположил, что Запад может готовить пакет помощи по Abrams, БМП и ряду ракетных систем, ПВО, РЛС и боеприпасам. Однако Tomahawk, по его мнению, Украине вряд ли передадут, потому что боятся эскалации.

"Это оружие – новый стратегический уровень и этап войны. Его Украина могла бы использовать для мощных ударов по врагу, нанеся ему поражение. Но надо учитывать реалии и не уповать на иностранных партнеров. Сегодня стоит сделать упор на наши ударные группы, в первую очередь дронов и тактических ракет КБ "Луч" и "Южное" (конструкторское бюро), необходимые разработки есть", – отметил генерал армии.

Украине стоит развивать собственный ВПК

Маломуж уверен, что сейчас нужно больше обсуждать свои возможности, а параллельно просить помощь у иностранцев. Он отметил, что в настоящее время бить по вражеским аэродромам можно украинским оружием, пока Запад не дал свое.

"У нас есть свой ВПК, наши дроны и ракеты, на использование которых нам не нужны никакие разрешения. Надо развивать ВПК, испытывать оружие. Нельзя говорить, что "нам не дали" иностранцы, значит они виноваты, так не бывает, в первую очередь Украина отвечает за свои возможности и разработки. Украинский ВПК эффективен, поэтому должна быть ставка на собственный отечественный ресурс, а западный – это дополнительная поддержка", – отметил Маломуж.

К вниманию! Президент Украины озвучил, что Россия перебазирует свою технику дальше от границы, а это затрудняет эффективное использование ATACMS. Украина тем временем продолжает ожидать от Запада разрешения наносить удары этими ракетами вглубь России. Зеленский считает, что с этим решением союзники уже опоздали, ведь противник переместил свои самолеты на отдаленные аэродромы.