Таку думку в етері 24 Каналу озвучив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, звернувши увагу на тому, що основні удари по тактичній авіації ворога, навіть на окупованих територіях, Україна проводила західною зброєю частково, а в більшості – своєю.

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Не слід уповати на західних союзників

Речник Ради з нацбезпеки США сказав, що американський президент Байден готовий до певних рішучих дій, щоб підтримати Україну. Маломуж припустив, що Захід може готувати пакет допомоги по Abrams, БМП і низці ракетних систем, ППО, РЛС і боєприпасам. Однак Tomahawk, на його думку, Україні навряд чи передадуть, бо бояться ескалації.

"Ця зброя – новий стратегічний рівень й етап війни. Її Україна могла б використати для потужних ударів по ворогу, завдавши йому поразки. Але треба враховувати реалії та не уповати на іноземних партнерів. Сьогодні варто зробити натиск на наші ударні групи, в першу чергу дронів й тактичних ракет КБ "Луч" і "Південне" (конструкторське бюро), необхідні розробки є", – наголосив генерал армії.

Україні варто розвивати власний ВПК

Маломуж впевнений, що нині потрібно більше обговорювати свої можливості, а паралельно просити допомогу в іноземців. Він зауважив, що зараз бити по ворожих летовищах можна українською зброєю, доки Захід не дав свою.

"В нас є свій ВПК, наші дрони й ракети, на використання яких нам не потрібні ніякі дозволи. Треба розбудовувати ВПК, випробовувати зброю. Не можна казати, що "нам не дали" іноземці, значить вони винні, так не буває, першочергово Україна відповідає за свої можливості й розробки. Український ВПК ефективний, тому має бути ставка на власний вітчизняний ресурс, а західний – це додаткова підтримка", – зауважив Маломуж.

До уваги! Президент України озвучив, що Росія перебазовує свою техніку далі від кордону, а це ускладнює ефективне використання ATACMS. Україна тим часом продовжує очікувати від Заходу дозволу завдавати ударів цими ракетами вглиб Росії. Зеленський вважає, що з цим рішенням союзники вже запізнилися, адже противник перемістив свої літаки на віддалені аеродроми.