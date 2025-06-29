Какое качество воздуха в Дрогобыче в результате российского обстрела: ответ городского совета

После ночного обстрела Дрогобыча городской совет призвал жителей закрыть окна и не выходить без надобности. Появились результаты мониторинга – качество воздуха контролируемое.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дрогобычский городской совет.

Смотрите также Летающая смерть: что известно о ракетах Х-101, которыми Россия атаковала Украину 29 июня

Качество воздуха в Дрогобыче

Оккупанты обстреляли Львовскую область дронами и ракетами в ночь на 29 июня. Городской совет призвал жителей оставаться дома, по возможности не выходить на улицу без крайней необходимости и закрыть окна.

Позже появился результат мониторинга, проведенного Дрогобычским районным отделом ГУ "Львовский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

Зафиксировано незначительное отклонение в районе улиц Нефтяников, Руданского и Бетховена. Ситуация контролируемая, службой ведется постоянный мониторинг. Дальнейшая информация будет обновляться,

– объяснили в городском совете.

Председатель Львовской областной военной администрации подчеркнул, что зафиксировано незначительное превышение диоксида азота, сернистого ангидрида и оксида углерода. По его словам, угрозы жизни для жителей Дрогобыча нет.

Также в результате атаки были обесточены насосные станции 3 подъема, благодаря работе которых предприятие подает воду на верхние этажи многоквартирных домов. КП "Дрогобычводоканал" приняло технологические меры: максимально поднято давление в водопроводной сети города, таким образом вода подается до седьмых этажей многоквартирных домов.

По состоянию на 10:00 29 июня восстановлено энергопитание 15 таких станций. Без поставки электричества остается еще 16. По информации ЧАО "Львовоблэнерго", до 14:00 будет восстановлено электроснабжение одних из крупнейших насосных станций в микрорайоне улицы Е. Коновальца, улицы Самборской.

Напомним, что в результате атаки часть города осталась без света. В городском совете подчеркнули, что все городские службы работают в усиленном режиме, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию.