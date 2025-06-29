Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Дрогобицьку міську раду.

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Якість повітря в Дрогобичі

Окупанти обстріляли Львівську область дронами та ракетами в ніч проти 29 червня. Міська рада закликала жителів залишатися вдома, по можливості не виходити на вулицю без нагальної потреби та зачинити вікна.

Пізніше з'явився результат моніторингу, проведеного Дрогобицьким районним відділом ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Зафіксовано незначне відхилення у районі вулиць Нафтовиків, Руданського та Бетховена. Ситуація контрольована, службою ведеться постійний моніторинг. Подальша інформація буде оновлюватись,

– пояснили в міській раді.

Голова Львівської обласної військової адміністрації підкреслив, що зафіксовано незначне перевищення діоксиду азоту, сірчистого ангідриду та оксиду вуглецю. За його словами, загрози життю для мешканців Дрогобича немає.

Також унаслідок атаки були знеструмлені насосні станції 3 підйому, завдяки роботі яких підприємство подає воду на верхні поверхи багатоквартирних будинків. КП "Дрогобичводоканал" вжило технологічних заходів: максимально піднято тиск у водопровідній мережі міста, таким чином вода подається до сьомих поверхів багатоквартирних будинків.

Станом на 10:00 29 червня відновлено енергоживлення 15 таких станцій. Без постачання електрики залишається ще 16. За інформацією ПрАТ "Львівобленерго", до 14:00 буде відновлено електропостачання одних з найбільших насосних станцій у мікрорайоні вулиці Є. Коновальця, вулиці Самбірської.

Нагадаємо, що внаслідок атаки частина міста залишилася без світла. У міській раді підкреслили, що всі міські служби працюють у посиленому режимі, аби оперативно стабілізувати ситуацію.