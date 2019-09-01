Сотні загиблих дітей і мільярди в кишені – Богатирьова має понести покарання

Раїса Богатирьова, міністр охорони здоров’я часів Януковича, повернулася до України. Раніше вона переховувалася від української прокуратури, то в Росії, то в Білорусі, то на Кубі. Але днями таки прилетіла до Києва, оскільки дізналася приємну для себе звістку.

Що відомо про розкрадання Богатирьової

Голосіївський районний суд Києва зобов’язав прокуратуру закрити кримінальну справу проти неї.

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Справа стосувалася розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю вакцин. Шість мільйонів гривень, за рішенням міністерства охорони здоров’я в часи Януковича, були виділені фірмі "Фармстандарт-Біолік". Ну а фірму контролював син Раїси Богатирьової – Олександр. Гроші розчинилися в повітрі, бо обіцяних вакцин державні клініки так і не дочекалися. І ще восени 2014 року прокуратура порушила справу щодо зловживання службовим становищем міністром Богатирьовою.

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Раїса Богатирьова

Але, знаєте, може й добре, що за тим контрактом, фірма сина Богатирьової так і не поставила вакцини, привласнивши гроші. Тому, що перед цим "Фармстандарт-Біолік" отримав чимало замовлень від держави на постачання вакцин і їх виконав. Але, на жаль, це призвело до страшного лиха, за яке ані Богатирьова, ані її син-бізнесмен так і не понесли жодної відповідальності. Йдеться про смерті дітей від щеплень неякісними вакцинами виробництва "Фармстандарт-Біолік".

Давайте нагадаю, в 2010 році, коли Раїса Богатирьова стала міністром в уряді Азарова, вона хвацько взялася за справу, допомагаючи фірмі свого сина отримувати численні державні замовлення на постачання ліків, і зокрема, вакцин. За якихось два роки фармацевтичне підприємство її сина просто завалило державними контрактами. Фірма сина Богатирьової за лічені місяці виграла міністерських тендерів на півтора мільярди гривень, і це ще за старим курсом.

Смерті від неякісних вакцин

Але через такий величезний обсяг державних замовлень "Фармстандарт-Біолік" просто фізично не міг проконтролювати якість виробництва такої кількості вакцин. Її почали виробляти нашвидкуруч і з численними порушеннями технологічних вимог. А потім таку неякісну вакцину розвозили по дитячих лікувальних закладах. Зрештою, трагедія не забарилася.

7 квітня 2012 року в містечку Кіровське, що на Луганщині, після щеплення вакциною від гепатиту "Б" померло немовля. Вакцина була вироблена підприємством сина Богатирьової.

Після цього випадку, Державна служба лікарських засобів розпочала перевірку, вакцини "Фармстандарт-Біоліку" тимчасово заборонили. Але через шалений тиск з боку міністерства, за пару місяців препарати цієї фірми знову дозволили використовувати.

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Експерти Держлікслужби, які проводили перевірку летального випадку, дійшли висновку, що дитина у Кіровському померла через те, що, начебто, захлинулася їжею. А тому, після відновлення дозволів, конвеєр неякісних вакцин знову запрацював на повну потужність.

Поки за кілька місяців у серпні 2012 року, тепер вже у Горлівці Донецької області знову не померло немовля, яке теж було щеплене продукцією "Фармстандарт-Біоліку".

Після цього інформація про смертельні випадки або потрапляння до реанімації дітей почала надходити вже з усієї країни. В закритому звіті міністерства охорони здоров’я йшлося про те, що через використання вакцин цієї фірми померло вісім дітей.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка проводила власну перевірку, стверджувала, що кількість померлих дітей мінімум вдвічі більша. Точну цифру депутати не змогли встановити, оскільки за півроку просто фізично не встигли дослідити всі подібні випадки. Кількість же дітей, які отримали різні захворювання, ускладнення або дістали інвалідність після використання цієї вакцини, за даними слідчої комісії, взагалі йде на сотні по всій країні.

Дивного тут нічого немає, адже, через великий резонанс, коли справою зайнялася прокуратура, вона виявила більше десятка критичних порушень при виробництві вакцин підприємством сина Богатирьової. Зокрема, в багатьох випадках, перевірка на стерильність ін’єкцій для щеплень, взагалі не проводилася.

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Більше того, з’ясувалося, що масове щеплення від гепатиту "Б", яке ініціювало міністерство Богатирьової і від якого почали помирати діти, взагалі не потрібно було проводити. Оскільки, за протоколами Всесвітньої організації охорони здоров’я, його треба робити, якщо в країні спостерігається епідемія гепатиту, а в Україні цієї епідемії і близько не було.



Сини Раїси Богатирьової: близнюки Олександр (праворуч) та Ігор (ліворуч)

Просто одному молодому бізнесмену треба було завантажити своє фармацевтичне виробництво замовленнями, а тут в нагоді трапилася турботлива матуся-міністр. Але, зрештою, за смерті дітей жодних підозр та обвинувачень ані сину Богатирьової, ані їй самій так і не було висунуто. Все, на що спромоглася прокуратура, – це знайти один державний контракт фірми Богатирьова-молодшого, вакцина за яким так і не була поставлена.

Слідство

Слідство по цій справі було проведено настільки недбало і неякісно, що, зрештою, суд закрив справу проти Богатирьової за відсутністю доказів. Але це не значить, що доказів не існує взагалі. Просто прокуратура часів Яреми, Шокіна та Луценка ці докази старанно не помічала, знаючи, що в родині Богатирьових залишилося ще чимало грошей з того мільярду, отриманого від держави.

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І тепер це вже буде завданням нового генерального прокурора – покарати винних і у смерті дітей, і у корупції на медичних тендерах, і тих, хто покривав цю горезвісну міністерську родину. Чи станеться так – дізнаємося згодом.