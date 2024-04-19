Осталось двое сыновей: во время атаки на Днепропетровщину погибла работница Укрзализныци

В результате обстрела Днепра 19 апреля погибла одна из сотрудниц "Укрзализныци". Еще семеро железнодорожников получили ранения.

Об этом сообщили в Украрзализныце уточняя, что погибшую звали Оксана Стороженко, у нее осталось двое несовершеннолетних сыновей.

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"С грустью сообщаем, что погибла Оксана Стороженко, дежурная по дому локомотивных бригад. У нее остались двое сыновей 17 и 15 лет. Выражаем искренние соболезнования родным Оксаны и обязуемся обеспечить финансовую и социальную поддержку ее детям", – сообщили в пресс-службе УЗ.

Отмечают также, что еще 7 работников "Укрзализныци" ранены. Всем пострадавшим железнодорожникам и их семьям пообещали оказывать помощь.

Больше об ударе по Днепру

Российские войска в ночь на 19 апреля массированно атаковали Украину, в частности серьезный удар пришелся на Днепр и область.

По состоянию на сейчас известно о 8 погибших и более 20 раненых. В частности, 2 погибших в Днепре и 16 пострадавших, в Синельниковском районе 6 жертв и 6 раненых и в Кривом Роге – трое пострадавших.

! По данным УЗ, российские оккупанты прицельно били по железнодорожной инфраструктуре. Вокзал в Днепре на время прекращал работу, были задержки поездов.