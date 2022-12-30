Путин добивался этого 2 месяца: политолог расшифровал итоги разговора с Си Цзиньпином

Владимир Путин отчаянно ищет союзников в войне. Однако Китай дал ясно понять, что на его прямую поддержку Россия может не рассчитывать.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко. Китай не хочет помогать в войне "слишком агрессивной России".

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30 декабря 2022 года состоялась разговор между Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем Путин заявил о том, что страны будут наращивать сотрудничество в военно-технической сфере. Китай также заявил о готовности наращивать стратегическое взаимодействие.

Китай дистанцируется

Фесенко акцентировал на важном факте, что этого разговора Путин добивался 2 месяца. Российскому диктатору даже пришлось направить с личным письмом бывшего президента Дмитрия Медведева, чтобы этот разговор состоялся. Это яркий факт, характеризующий нынешнее состояние отношений между Китаем и Россией.

Россия выступает с просьбами, как младший сателлит, а Пекин пытается в определенной степени дистанцироваться от слишком агрессивной Москвы,

– добавил политолог.

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Китаю нужны союзники в противостоянии с США

По словам Фесенко, Пекин хочет сохранять современное состояние стратегических отношений. У Си Цзиньпина стратегическое противостояние с Соединенными Штатами Америки. В этом противостоянии ему нужны более молодые партнеры, союзники такие, как Россия.

Но воевать вместе с Россией, помогать прямо России в этой войне Пекин не собирается,

– заметил спикер.

Москва хочет помощи уже сейчас, добавил Фесенко, и как можно более широкой. Но Пекин на это отвечает, что будет сотрудничать с Россией, дружить в стратегических измерениях, а сейчас оставляет воевать ее саму.

"Политический диссонанс между лидерами Китая и России уже ощущается", – подытожил политолог.

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