Иран пытается шантажировать Запад, чтобы избавиться от части санкций

Иран до последнего опровергает свое военное сотрудничество с Россией и заявляет, что выступает за мир. Пока украинская разведка не подтверждает, что Иран передает баллистические ракеты, но на столе у них такие варианты лежат.

Об этом 24 Каналу рассказал востоковед из Германии Михаил Якубович. Он считает, что Иран пытается выторговать для себя определенные преимущества, шантажируя мир снабжения тяжелым оружием в Россию.

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Якубович заметил, что сначала была информация, что сбор иранских дронов происходит в Сирии или в среднеазиатских странах, однако, судя по техническим особенностям, их могут собрать и в России на основе иранской копии.

Из материалов радиоперехватов также становилось известно, что операторами Shahed являются выходцы из Ирана. Была информация, что на территории временно оккупированного Крыма находятся иранские инструкторы и проводят учения по использованию дронов.

Однако информации о расследованиях таких прецедентов в прессу не поступало. Эти материалы есть только в разведке, подчеркнул эксперт.

Иран пытается шантажировать

Якубович сообщил, что на Иран были наложены санкции по экспорту конвенционного вооружения по ядерному соглашению в 2015 году. Они будут действовать до октября 2023 года. Следовательно, если Иран начнет экспортировать в Россию ракеты и другое вооружение, он нарушит обязательство.

Более того, настоящая дальность полета Shahed больше, чем заявленная, поэтому Иран до последнего противится, что это не он передает России дроны.

Сейчас Иран торгуется с Россией, он пытается выторговать как можно больше, а потом, очевидно, ждет какого-то мира или победы одной из сторон, надеется, что потом все сойдет ему с рук,

– добавил говорящий.

Он считает, что в Иране, возможно, сейчас рассматривают поставки тяжелого вооружения в Россию и манипулируя, подают сигналы, чтобы Запад снял с страны часть санкций.

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