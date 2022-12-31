Иран сомневается в передаче России ракет, но точно решил кое-что иное, – аналитик

Россия отчаянно ищет себе союзников, но это ей удается плохо. Иран, сотрудничая с Путиным хочет получить исключительно материальные преимущества.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Он убежден, что Иран настроен торговаться с Россией.

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Иран – едва ли не единственная страна, которая открыто помогает России в войне. Появилась информация от украинской разведки, что Россия давно просит у Ирана баллистические ракеты радиусом 300 и 700 км. Однако пока Иран не торопится передавать это оружие.

Иран хочет торговаться

«Иран до сих пор не решил передавать России баллистические ракеты или нет, но точно решил с ней торговаться. Торговаться за сам факт начала переговоров, торговаться в процессе переговоров, растягивая время, ожидая более слабой позиции России и соответственно лучшего предложения себе», – допускает Данилов.

Он считает достаточно мудрыми торги, которые ведут иранские дипломаты. Сейчас им важно не столько передать России ракеты, сколько вовлечь ее в торги, что очевидно и происходит. Иран настроен вытащить из России по максимуму.

Пытаются держать морковку перед московским ослом,

– добавил спикер.

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Финансовая выгода Ирана

Данилов упомянул, что дроны стоят примерно 20 тысяч долларов каждый, но Россия платит за них по миллиону. К тому же, Иран хочет получить российские самолеты МИГ-35 в четыре раза дешевле.

То есть они раздевают сейчас Россию и пытаются по максимуму получить,

– подытожил эксперт.

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