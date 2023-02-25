Не баллистические ракеты: какое оружие Иран может предоставить России

Российские захватчики испытывают большие проблемы с ракетными запасами. Поэтому страна-агрессор долго просила Иран поддержать ее оружием.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, российские оккупанты хотели получить от Тегерана баллистические ракеты.

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Почему Иран не дал России баллистические ракеты

Однако иранские власти неохотно идут навстречу России в этом вопросе и пока не выполнили просьбу Москвы.

Иран не пошел на то, чтобы поставлять России баллистические ракеты Zolfaghar и Fateh-110. Эти ракеты могут поражать цели на расстоянии 300 – 700 километров,

– отметил Романенко.

Военный эксперт предположил, что на такое решение Ирана могло повлиять давление со стороны международного сообщества, в том числе США. Также некоторую роль в этом процессе мог сыграть Израиль.

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Москва просит у Ирана новейшие БпЛА

Однако то, что Иран не дает России дальнобойные ракеты, не означает, что сотрудничество между двумя странами прекратилось.

Тегеран может передать России, например, более мощные беспилотные летательные аппараты, которые могут больше времени находиться в воздухе и имеют большую боевую часть,

– сказал Романенко.

Он добавил, что таких беспилотников у Ирана, возможно, и не так много, но они есть.

Опасность новых иранских дронов

Военный эксперт отметил, что сейчас московское руководство активно работает над тем, чтобы договориться с Ираном о поставках таких беспилотников. В частности, Россия пытается заинтересовать Иран своей техникой.

Романенко предположил, что Москва пытается "подкупить" Тегеран чем-нибудь, что связано с ядерными программами.

"Не исключено, что в ближайшее время мы можем увидеть в небе иранские БпЛА следующего уровня. Они могут быть очень опасными", – сказал генерал-лейтенант.

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