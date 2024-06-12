Китай и Индия сотрудничают с Россией ради очень дешевой нефти. Китайцы и индийцы ведут очень циничную игру.

Об этом 24 Каналу заявил конгрессмен-демократ Джим Гаймс, отметив, что в случае с Индией говорится о поставках военных запчастей. Он добавил, что за этим грустно наблюдать.

Смотрите также Саммит мира без Китая: кто может перехватить лидерство среди стран Глобального Юга

От чего зависят диктаторские страны

Индия, очевидно, является демократией, которой не является Китай. Очень сложно видеть, как демократия предлагает косвенную поддержку диктаторскому безумию, которое россияне совершают в Украине. А вот китайцы меня не удивляют,

– подчеркнул Хаймс.

Лидеры Китая или России, Северной Кореи или Ирана понимают, что их выживание зависит от хаоса и неудач в демократических странах. Конгрессмен-демократ отметил, что эти диктаторы образуют "альянс изгоев". А также – ось, цель которой – поддерживать диктаторское мышление относительно демократий мира.

Сотрудничество Индии и Китая с Россией