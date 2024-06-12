Про це 24 Каналу заявив конгресмен-демократ Джим Гаймс, зауваживши, що у випадку з Індією мовиться про постачання військових запчастин. Він додав, що за цим сумно спостерігати.

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Від чого залежать диктаторські країни

Індія, очевидно, є демократією, якою не є Китай. Дуже важко бачити, як демократія пропонує непряму підтримку диктаторському божевіллю, яке росіяни вчиняють в Україні. А от китайці мене не дивують,

– наголосив Гаймс.

Лідери Китаю чи Росії, Північної Кореї або Ірану розуміють, що їхнє виживання залежить від хаосу та невдач у демократичних країнах. Конгресмен-демократ зауважив, що ці диктатори утворюють "альянс ізгоїв". А також – вісь, мета якої – підтримувати диктаторське мислення щодо демократій світу.

Співпраця Індії та Китаю з Росією