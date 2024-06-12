Про це 24 Каналу заявив конгресмен-демократ Джим Гаймс, зауваживши, що у випадку з Індією мовиться про постачання військових запчастин. Він додав, що за цим сумно спостерігати.
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Від чого залежать диктаторські країни
Індія, очевидно, є демократією, якою не є Китай. Дуже важко бачити, як демократія пропонує непряму підтримку диктаторському божевіллю, яке росіяни вчиняють в Україні. А от китайці мене не дивують,
– наголосив Гаймс.
Лідери Китаю чи Росії, Північної Кореї або Ірану розуміють, що їхнє виживання залежить від хаосу та невдач у демократичних країнах. Конгресмен-демократ зауважив, що ці диктатори утворюють "альянс ізгоїв". А також – вісь, мета якої – підтримувати диктаторське мислення щодо демократій світу.
Співпраця Індії та Китаю з Росією
- Індійська компанія, яка є найбільшим у світі нафтопереробним комплексом, погодилася купувати нафту в країні-агресорці за рублі. Угоду уклали на рік. Так підприємство купуватиме принаймні 3 мільйони барелів нафти на місяць. Її продаватимуть зі знижками.
- Загалом Індія є найбільшим покупцем російської нафти після того, як західні країни відмовилися від співпраці з Росією через повномасштабне вторгнення росіян в Україну.
- Володимир Зеленський заявив, що до країни-агресорки регулярно надходять деталі з КНР. Ця інформація є у розвідки. Президент України додав, що через те, що Китай підтримує Росію, війна може тривати довше.
- Водночас КНР не підтримує санкції проти Росії. У банківському секторі Китаю вводяться окремі обмеження. Однак не мовиться про масштабне засудження дій росіян.