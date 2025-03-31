У Си Цзиньпина до сих пор большая травма на этот счет: какова роль Украины в планах Китая

Еще с 2013 года Китай имел целью ослабить демократии без наказания, поддерживая Россию. Однако события в Украине 2014 года перечеркнули его планы.

Пекин планирует продолжать поддержку Кремля и экспансию демократического мира. Об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, отметив, что для Си Цзиньпина важно быть главным в вопросе российско-украинской войны.

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Что Китаю нужно от Украины

Китай 10 лет назад основал проект "Один пояс один путь "Один пояс – один путь", в рамках которого выделил огромные средства странам на строительство электростанций, дорог, аэропортов, телекоммуникационных сетей и другой инфраструктуры.

По словам президент общественной организации, эта экспансивная инициатива до сих пор развивается, но не в демократическом мире – Азии, Африке и Латинской Америке. В Европе же эту программу считают токсичной.

Относительно Украины – это для Китая не приоритет, у него есть много других маршрутов для этого проекта.

Однако Си Цзиньпину важно закрепить право за агрессорами для экспансии, чтобы за это не было наказания. В его планах – территориальные претензии ко всем соседним странам.

Также Китай хочет общего ослабления демократий. Он достиг слабости мира в отношении реакций на автократические угрозы. Си хочет, чтобы мир договаривался с ним, а не с Владимиром Путиным о завершении российско-украинской войны,

– сказал он.

Пекин ставит под вопрос суверенитет Украины, ведь считает распад Советского Союза нелегитимным. Такие нарративы ему доносит российский диктатор. В 2013 году Си Цзиньпин пообещал Виктору Януковичу разворот Украины в российскую сторону.

У Си Цзиньпина до сих пор есть большая травма, потому что Украина прогнала человека, которого он поддерживал. Также есть травма, связана с протестами в Гонконге 2014 года, которые брали вдохновение в Украине,

– подчеркнул Харитонов.

Между тем полномасштабное вторжение выгодно Китаю, ведь геополитически оно мешает его сопернику, то есть США. Поэтому Пекин поддерживает Россию, которая самостоятельно не могла вести боевые действия такого масштаба. Хотя санкции против Кремля действуют, справиться с Пекином им не удается.

Интересно, что одновременно президент Франции Эммануэль Макрон выразил свои надежды на то, что Китай сыграет активную роль в продвижении мира в Украине. По его словам, Пекин имеет качественный диалог с Россией.