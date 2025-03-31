Пекін планує продовжувати підтримку Кремля та експансію демократичного світу. Про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, зауваживши, що для Сі Цзіньпіна важливо бути головним у питанні російсько-української війни.

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Що Китаю потрібно від України

Китай 10 років тому заснував проєкт "Один пояс – один шлях", в рамках якого виділив шалені кошти країнам на будівництво електростанцій, доріг, аеропортів, телекомунікаційних мереж та іншої інфраструктури.

За словами президент громадської організації, ця експансивна ініціатива досі розвивається, але не в демократичному світі – Азії, Африці та Латинській Америці. В Європі ж цю програму вважають токсичною.

Щодо України – це для Китаю не пріоритет, у нього є багато інших маршрутів для цього проєкту.

Однак Сі Цзіньпіну важливо закріпити право за агресорами для експансії, щоб за це не було покарання. В його планах – територіальні претензії до всіх сусідніх країн.

Також Китай хоче загального послаблення демократій. Він досягнув слабкості світу щодо реакцій на автократичні загрози. Сі хоче, щоб світ домовлявся з ним, а не з Владіміром Путіним про завершення російсько-української війни,

– сказав він.

Пекін ставить під питання суверенітет України, адже вважає розпад Радянського Союзу нелегітимним. Такі наративи йому доносить російський диктатор. У 2013 році Сі Цзіньпін пообіцяв Віктору Януковичу розворот України в російську сторону.

В Сі Цзіньпіна досі є велика травма, бо Україна прогнала людину, яку він підтримував. Також є травма, пов'язана з протестами в Гонконгу 2014 року, які брали натхнення в України,

– наголосив Харитонов.

Тим часом повномасштабне вторгнення вигідне Китаю, адже геополітично воно заважає його супернику, тобто США. Тому Пекін підтримує Росію, яка б самостійно не могла вести бойові дії такого масштабу. Хоч санкції проти Кремля діють, впоратись з Пекіном їм не вдається.

Цікаво, що водночас президент Франції Еммануель Макрон висловив свої надії на те, що Китай зіграє активну роль у просуванні миру в Україні. За його словами, Пекін має якісний діалог з Росією.