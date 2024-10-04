Иран сейчас может попасть в очень сложную ситуацию: каким будет сотрудничество с Россией

Иран 1 октября выпустил по Израилю до 200 баллистических ракет. Из-за этого США пригрозили Тегерану "серьезными последствиями", что также может повлиять на ирано-российские отношения.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Лесной. Напомним, в начале сентября стало известно, что Иран передал России более 200 ракет Fath-360.

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Сможет ли Иран и дальше помогать России

СМИ сообщали, что в октябре 2022 года Тегеран якобы подписал соглашение с Кремлем о поставках ракет в Россию. После этого Иран расширил два ключевых объекта по производству баллистических ракет.

По состоянию на лето 2024 года, ракетный арсенал Ирана назвали крупнейшим на Ближнем Востоке. Его оценивают в более чем 3000 ракет.

Впрочем, из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке один из главных союзников России – Иран может попасть в сложную ситуацию.

Не надо быть военным экспертом, чтобы понять, что когда ты (Иран – 24 Канал) встряешь в серьезный конфликт, то вряд ли ты будешь продавать, например, баллистические ракеты России,

– сказал Лесной.

По его словам, если один из союзников страны-агрессора будет отвлекаться на свои проблемы, то можно предположить, что ему будет не до помощи России.

Однако пока что, к сожалению, Россия и Иран пытаются усилить сотрудничество. На днях премьер-министр страны-агрессора Михаил Мишустин прибыл в Тегеран для переговоров с иранскими лидерами по усилению сотрудничества между двумя странами. На предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября, страны могут подписать соглашение о стратегическом партнерстве.