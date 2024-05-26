Китай играет свою роль, – эксперт-международник сказал, какую политику ведет Пекин

КНР играет серьезную роль в глобальных процессах. Из-за полномасштабного вторжения в Украину Россия ослабляется, санкционная политика Запада определенным образом влияет на это.

Из-за санкций западных стран Китай наращивает свои экспортные возможности. Это 24 Каналу отметил эксперт-международник Богдан Ференс.

Читайте также В Китае сделали циничное заявление после обвинений в военной помощи России

"Поэтому здесь не стоит себя успокаивать, что, мол, и Пекин хотел бы, чтобы российско-украинская война быстро завершилась, еще и справедливым миром. Китай играет свою роль. Он первый год полномасштабного вторжения очень осторожно включался в те или иные процессы, даже в контексте сотрудничества с Россией", – сказал он.

Сначала Китай и Россия больше сотрудничали в экономической, энергетической сферах. Впоследствии частично сотрудничество усилилось. В частности, Пекин начал публично позиционировать себя как медиатора. Говорится о визитах спецпредставителя Правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэя в Москву, которые не были результативными.

В то же время Китай играет серьезную роль в глобальных процессах. То есть есть риск более тесного сотрудничества. Мы видим результаты визита Путина к Си Цзиньпину. К сожалению, такое сотрудничество будет продолжаться. Здесь нужно, чтобы и США, и непосредственно западные демократии понимали, насколько это в перспективе может быть опаснее,

– подчеркнул эксперт-международник.

"Для Китая война – один из пазлов"

Богдан Ференс отметил, что сотрудничество России и Китая становится более интенсивным. Риск его углубления существует. Не стоит ожидать, что их сотрудничество будет ограниченным.

Для таких стран, как Китай, российско-украинская война – это лишь один из пазлов, которые они также составляют в контексте своих интересов, своего глобального доминирования. Здесь я не ожидаю, что их сотрудничество с Россией будет ограничено, к сожалению,

– считает он.

По мнению эксперта-международника, возле России Китай пытается выглядеть как прагматичный оппонент, который может также или глобально усилить опасность через более открытое сотрудничество с Россией в военной сфере, реализуя свои амбиции милитаристского характера относительно Тайваня.

"Или наоборот. То есть использовать этот инструмент как элемент определенного шантажа, что, мол, если ситуация будет обостряться с США прежде всего, западными странами, то "мы можем также действовать таким дерзким способом", – предположил Ференс.

Работает ли Китай над передачей оружия России: главное