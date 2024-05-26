Через санкції західних країн Китай нарощує свої експортні спроможності. Це 24 Каналу зауважив експерт-міжнародник Богдан Ференс.
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"Тому тут не варто себе заспокоювати, що, мовляв, і Пекін хотів би, щоб російсько-українська війна швидко завершилася, ще й справедливим миром. Китай відіграє свою роль. Він перший рік повномасштабного вторгнення дуже обережно включався в ті чи інші процеси, навіть у контексті співпраці з Росією", – сказав він.
Спочатку Китай та Росія більше співпрацювали в економічній, енергетичній сферах. Згодом частково співпраця посилилася. Зокрема, Пекін почав публічно позиціювати себе як медіатора. Мовиться про візити спецпредставника Уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуея до Москви, які не були результативними.
Водночас Китай відіграє серйозну роль в глобальних процесах. Тобто є ризик більш тісної співпраці. Ми бачимо результати візиту Путіна до Сі Цзіньпіна. На жаль, така співпраця буде продовжуватись. Тут потрібно, щоб і США, і безпосередньо західні демократії розуміли, наскільки це в перспективі може бути небезпечніше,
– підкреслив експерт-міжнародник.
"Для Китаю війна – один з пазлів"
Богдан Ференс зазначив, що співпраця Росії та Китаю стає більш інтенсивною. Ризик її поглиблення існує. Не варто очікувати, що їхня співпраця буде обмеженою.
Для таких країн, як Китай, російсько-українська війна – це лише один з пазлів, які вони також складають у контексті своїх інтересів, свого глобального домінування. Тут я не очікую, що їхня співпраця з Росією буде обмежена, на жаль,
– вважає він.
На думку експерта-міжнародника, біля Росії Китай намагається мати вигляд як прагматичного опонента, який може також або глобально посилити небезпеку через більш відкриту співпрацю з Росією у військовій сфері, реалізуючи свої амбіції мілітарного характеру щодо Тайваню.
"Або навпаки. Тобто використовувати цей інструмент як елемент певного шантажу, що, мовляв, якщо ситуація буде загострюватись з США насамперед, західними країнами, то "ми можемо також діяти у такий зухвалий спосіб", – припустив Ференс.
Чи працює Китай над передачею зброї Росії: головне
- Кремлівський диктатор Владімір Путін 16 травня зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Офіційно вони зробили заяви про поглиблення співпраці та підписали нову заяву. Аналітики ISW зауважують, що метою візити могли бути нові домовленості щодо підтримки Росії у затяжній війні.
- Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що американська та британська оборонна розвідки мають докази того, що Пекін працює над тим, щоб надати летальну зброю Росії. За його словами, "летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію та в Україну". Міністр не навів докази своїх слів.
- У Сполучених Штатах Америки відреагували на заяву про передачу китайської зброї Росії. За словами радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, зараз вони не мають про це відомостей.
- Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін заявив, що засуджує "безпідставне та безвідповідальне звинувачення КНР" британським політиком. За його словами, ці зауваження з боку Великої Британії навіть не були підтримані її "близьким союзником", очевидно, маючи на увазі США.