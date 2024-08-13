В Белом доме заявили, что сотрудничество России с Северной Кореей опасно не только для Украины

Военное сотрудничество России с КНДР представляет угрозу не только для Украины, но и для стран Тихоокеанского региона.

Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, мир должен принять меры, чтобы противостоять этому.

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"Дуэт" России и КНДР является опасным

Кирби прокомментировал применение Россией северокорейских баллистических ракет для атак на Украину, Речь идет в том числе и о недавней атаке на Киевскую область, в результате которой погибли отец и 4-летний сын.

Он отметил, что не может подтвердить, что для удара применялись именно северокорейские ракеты. В то же время представитель Белого дома добавил, что "если это правда, это соответствует тому, что Путин хочет делать с северокорейскими военными возможностями".

Мы говорим об этом уже достаточно давно: Путин в отчаянии, он отчаянно нуждается в помощи и военном потенциале... Он в отчаянии обращается за помощью к таким странам, как Иран и Северная Корея, и это опасно, очевидно, для народа Украины, для их энергетической инфраструктуры, но это также опасно для Тихоокеанского региона,

– сказал Джон Кирби.

В Белом доме убеждены, что развитие оборонных отношений между Северной Кореей и Россией будет иметь последствия для коллективной безопасности и безопасности в Тихоокеанском регионе.

И я вижу, что мы должны предпринять шаги, чтобы смягчить это, насколько мы можем,

– подытожил Кирби.

К слову, ранее стало известно, что Россия снова начала использовать для ударов по Украине северокорейские баллистические ракеты типа KN-23. Паузу в применении этих ракет россияне могли использовать для работ по их доработке.