Южная Корея должна быть готова к вторжению КНДР, – глава МИД Эстонии
Южная Корея обеспокоена участием войск КНДР в войне России против Украины. Ранее Северная Корея была очень изолирована, а сейчас является чуть ли не глобальным игроком.
Южная Корея должна быть готова к вторжению со стороны КНДР, опасность остается. Об этом 24 Каналу заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.
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"Однако со стороны Северной Кореи это был полезный шаг. Сейчас они являются глобальным игроком, можно сказать. Конечно, Южная Корея должна быть готова к вторжению со стороны КНДР. Так исторически сложилось. И опасность все равно остается", – отметил он.
В общем демократические страны этого региона, в частности, Япония, крайне обеспокоены таким сотрудничеством между Северной Кореей и Россией. Также не стоит забывать, что Китай также играет огромную роль в регионе.
Думаю, что у них есть главная причина сосредоточиться и на своей региональной безопасности. Но, конечно, я также бы сказал нашим южнокорейским коллегам, что они имеют возможность поддержать Украину,
– подчеркнул министр иностранных дел Эстонии.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Владимира Путина не получилось вытеснить ВСУ из Курской области. На сегодня там уже более 60 тысяч российских военных, а также было 12 тысяч северокорейцев. В частности, 4 тысячи солдат КНДР – уже погибли.