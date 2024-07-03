Очень тревожные события: экс-сотрудница ЦРУ прокомментировала сотрудничество России с КНДР

Россия и Северная Корея подписали взаимное соглашение, предусматривающее обмен военной помощью. Также есть информация, что КНДР посылает свои инженерные войска на временно оккупированные Россией территории Украины. Ким Чен Ын уже давно поддерживает действия Кремля против украинцев.

Заключение оборонного пакта может привести к отправке Северной Кореей рабочих или даже солдат для участия в войне против Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучила бывший аналитик ЦРУ по вопросам КНДР Сью Ми Терри.

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КНДР может отправить солдат воевать в Украину

Сью Ми Терри отметила, что КНДР поддерживает Владимира Путина. В частности, войну против Украины. Известно, что Северная Корея уже отправила в Россию более 11 тысяч контейнеров с боеприпасами, артиллерийскими снарядами и другим военным оборудованием.

Но теперь заключение оборонного пакта может стать фундаментом для отправки Северной Кореей рабочих или, возможно, даже солдат для участия в войне в Украине. В дополнение ко всей военной технике, артиллерийских снарядов и ракет, они могут отправлять людей воевать в Украину. Поэтому это очень тревожное развитие событий,

– предположила она.

Сотрудничество России и КНДР: последнее

Россия и КНДР подписали соглашение, предусматривающее обмен военной помощью. Отмечается, что новое соглашение стало самой прочной связью между Москвой и Пхеньяном со времен окончания Холодной войны. Также впервые за 24 года кремлевский диктатор Владимир Путин посетил Северную Корею.

Есть информация, что Северная Корея отправит на временно оккупированные территории Украины свои военные строительные и инженерные силы. Сообщалось, что КНДР может направить силы на помощь российским захватчикам на оккупированных территориях уже в июле 2024 года.