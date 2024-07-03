Укладання оборонного пакту може призвести до відправки Північною Кореєю робітників чи навіть солдат для участі у війні проти України. Таку думку 24 Каналу озвучила колишня аналітикиня ЦРУ з питань КНДР Сью Мі Террі.

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КНДР може відправити солдат воювати в Україну

Сью Мі Террі зазначила, що КНДР підтримує Владіміра Путіна. Зокрема, війну проти України. Відомо, що Північна Корея вже відправила до Росії понад 11 тисяч контейнерів з боєприпасами, артилерійськими снарядами та іншим військовим обладнанням.

Але тепер укладання оборонного пакту може стати фундаментом для відправки Північною Кореєю робітників чи, можливо, навіть солдат для участі у війні в Україні. На додаток до всієї військової техніки, артилерійських снарядів і ракет, вони можуть відправляти людей воювати в Україну. Тому це дуже тривожний розвиток подій,

– припустила вона.

Співпраця Росії та КНДР: останнє

Росія та КНДР підписали угоду, що передбачає обмін військовою допомогою. Зазначається, що нова угода стала найміцнішим зв'язком між Москвою та Пхеньяном з часів закінчення Холодної війни. Також вперше за 24 роки кремлівський диктатор Владімір Путін відвідав Північну Корею.

Є інформація, що Північна Корея відправить на тимчасово окуповані території України свої військові будівельні та інженерні сили. Повідомлялося, що КНДР може скерувати сили на допомогу російським загарбникам на окупованих територіях вже у липні 2024 року.