Ситуация сложнее, чем с Ираном: может ли мир повлиять на сотрудничество России и Северной Кореи

Россия усиливает сотрудничество с Северной Кореей. Повлиять на это реально, но есть определенные нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, заметив, что сотрудничество России и КНДР похоже на взаимодействие с Ираном. Но миру легче повлиять на Тегеран, чем на Северную Корею.

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Запад давно применил санкционные механизмы против Ирана. Но там были переговоры по ядерной программе. Иран был заинтересован в определенных компромиссах. Правда, пока эта тема несколько затормозила.

Ужесточить жесткое санкционное давление на Иран на Западе пока не хотят. Я бы сказал все из-за того, что есть определенный риск из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке. Ужесточение конфликта с Ираном может повлечь за собой развертывание масштабов конфликтов вокруг Израиля, Палестины. Там еще есть и хуситы в Красном море и так далее,

– сказал Фесенко.

Почему с Северной Кореей все сложнее

Как отметил Фесенко, против КНДР уже давно действует глобальный механизм санкций. И усиливать что-то там сложно. При этом у КНДР есть окно торговли через Китай. И, к сожалению, Запад закрывает на это глаза.

Китай в значительной степени экономически поддерживает КНДР. А, учитывая сложившуюся ситуацию, произошло создание прямого военно-политического союза между Россией и КНДР. В этом большая опасность. И помешать невозможно, потому что между КНДР и Россией есть прямая граница. Никто им не помешает торговать. Также и у России, и у КНДР есть ядерное оружие. Поэтому даже морскую блокаду не сделаешь,

– отметил Фесенко.

Если делать морскую блокаду, то возрастает риск военного конфликта. Поэтому, вероятнее всего, будут ужесточены санкции против российских компаний, которые вовлечены в это. Также Западу следовало бы усилить военную помощь для Украины. Речь идет и о ПВО, и о дальнобойном вооружении, и о средствах РЭБ и т.д.

Надо помогать Украине в борьбе с российской агрессией. И одновременно восстанавливать военный потенциал стран Запада. Также следует усилить контроль за экспортом. Иран, КНДР и Россия научились обходить санкции,

– заметил Фесенко.

Сотрудничество России и КНДР: коротко